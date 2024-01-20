Фареры взяли курс на дискриминацию российских рыбаков

Россия не намерена сохранять соглашение о рыболовстве с Фарерскими островами, если интересы ее рыбаков пострадают. Такое заявление сделал посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин, передает РИА Новости.

Между Россией и Фарерскими островами действует соглашение, согласно которому РФ предоставляет им квоту на вылов рыбы в Баренцевом море. Взамен они также получают возможность ловить рыбу в фарерских водах и перегружать улов в фарерских портах. Соглашение было подписано еще в 1977 году и с тех пор ежегодно продлевалось.

Барбин отметил, что недавно Фарерские острова были замечены в дискриминации российских рыболовецких предприятий, они ввели ограничения на заход в порты для рыболовных судов из РФ. Росрыбаловско в ответ предложило запретить ввоз рыбной продукции с островов.