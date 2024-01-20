Фареры взяли курс на дискриминацию российских рыбаков
Россия не намерена сохранять соглашение о рыболовстве с Фарерскими островами, если интересы ее рыбаков пострадают. Такое заявление сделал посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин, передает РИА Новости.
Между Россией и Фарерскими островами действует соглашение, согласно которому РФ предоставляет им квоту на вылов рыбы в Баренцевом море. Взамен они также получают возможность ловить рыбу в фарерских водах и перегружать улов в фарерских портах. Соглашение было подписано еще в 1977 году и с тех пор ежегодно продлевалось.
Барбин отметил, что недавно Фарерские острова были замечены в дискриминации российских рыболовецких предприятий, они ввели ограничения на заход в порты для рыболовных судов из РФ. Росрыбаловско в ответ предложило запретить ввоз рыбной продукции с островов.
«Предлагаемые российские ответные меры не направлены на ухудшение двусторонних отношений <...>, однако перспективы в этой сфере заметно ухудшились. Сотрудничество с Фарерскими островами в сфере рыболовства может осуществляться только на основе взаимной выгоды», — подчеркнул дипломат и указал, что интересы рыбаков РФ важнее, чем судьба соглашения.
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