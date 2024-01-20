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Итальянцам разрешили законно подражать фашистам

Верховный кассационный суд Италии постановил не признавать преступлением приветствие «римский салют», если оно не несет опасности восстановления фашистской партии, пишет газета Il Fatto Quotidiano. Это постановление связано с делом 2016 года, когда восемь участников демонстрации «зиговали». Их обвинили в попытке реабилитации фашизма и осудили, после чего они подали апелляцию.

Итальянцам разрешили законно подражать фашистам
© News.ru

Фашистское приветствие является оскорблением индивидуальных чувств, но оно становится преступлением, когда создает конкретную угрозу общественному порядку, — приводит издание слова прокурора Пьетро Гаэты.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее заявила в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками, что украинцы имеют право на героизацию националиста Степана Бандеры. Она отметила, что граждане Украины делают то, что должны делать, и назвала правильной попытку Рима им помочь.

Ранее Минюст России внес проукраинский лозунг в список нацистских. Как уточнил в беседе с NEWS.ru председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе Сергей Миронов, каратели из числа украинских националистов в годы Великой Отечественной войны помогали гитлеровцам устанавливать «новый порядок» не только на Украине, но и в оккупированных странах Европы. Они проходили спецподготовку в школах абвера. За это их лидеры получали деньги от немецких спецслужб.

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