В Израиле признали влияние США на ход операции в Газе

Депутат кнессета от израильской правящей партии «Ликуд» Дани Данон в интервью Politico признал, что США оказывают давление на Израиль.

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По его словам, в результате ход военной операции в секторе Газа был изменен. В частности, Данон заявил, что именно влияние Соединенных Штатов привело к освобождению некоторых заложников в декабре 2023 года.

До этого депутат ливанского парламента от блока «Освобождение и развитие» Мухаммед Хаваджа, заявил, что возобновление посреднической миссии США по устранению пограничных проблем между Ливаном и Израилем необходимо, чтобы показать намерение Вашингтона не допустить дальнейшей военной эскалации на Ближнем Востоке.