Байден: двугосударственное решение конфликта возможно при Нетаньяху

Добиться двугосударственного решение конфликта между Израилем и Палестиной возможно при Биньямине Нетаньяху в качестве премьер-министра. Об этом журналистам заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. У Байдена спросили, является ли невозможным достичь мира Израилем и Палестиной при Биньямине Нетаньяху.

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"Нет, это не так", - возразил Байден.

Байден провел первый телефонный разговор с Нетаньяху, который недавно заявил, что при его правлении палестинское государство не сможет быть создано, так как это критически угрожает безопасности Израиля.