Джонсон: президентство Трампа может быть именно тем, в чем нуждается мир

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказал поддержку кандидату в президенты США Дональду Трампу. Об этом политик написал в своей еженедельной колонке в газете Daily Mail.
"Президентство Трампа может быть именно тем, в чем нуждается мир", — написал Джонсон.
По мнению Джонсона, Трамп "не является потенциальным диктатором", а предпринимающиеся в США попытки отстранить его от выборов приводят лишь к тому, что он становится сильнее. Говоря об отношении Трампа к Украине, Джонсон заявил, что "просто не верит, что он бросит эту страну".
По мнению британского экс-премьера, в случае избрания Трамп "может поступить правильно" и поддержать Киев, что "станет большой победой для мира". 19 января в США заявили, что НАТО опасается прихода Трампа. При этом Трампа заподозрили в уклонении от контактов с украинскими властями.