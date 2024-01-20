В Киеве пожаловались на нехватку сотрудников ЖКХ из-за мобилизации

Острый дефицит сотрудников жилищно-коммунального хозяйства в столице Украины зафиксировал заместитель главы городской администрации Киева Петр Пантелеев. Он указал, что всему виной продолжающаяся в стране мобилизация. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью газете «Вечерний Киев».

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По его словам, нехватка кадров в жилищно-коммунальном хозяйстве наблюдалась и в мирные времена, сегодня же этот вопрос встал ребром, он сложный и болезненный.

«Сейчас почти тысяча работников жилищно-коммунального хозяйства пошли защищать нашу страну», — подчеркнул Пантелеев.

Заместитель главы городской администрации Киева подчеркнул, что особенно остро ощущается нехватка водителей мусоровозов, экскаваторщиков и сварщиков.

Ранее NRK писало, что мужчины на Украине ужасно напуганы недавними изменениями в законодательстве, а именно — снижением мобилизационного возраста.

«Я боюсь умереть. Меня берет страх от одной лишь мысли, что я окажусь на передовой. Психологически становится очень тяжело», — рассказал в беседе с изданием один из мужчин призывного возраста, он пожелал остаться анонимным.