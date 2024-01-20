Зеленский назвал опасным обещание Трампа по конфликту на Украине

"Он говорит, что будет самостоятельно принимать решения – я даже не говорю о России – без обеих сторон, то есть без нас... Это говорит, что даже если его идея, которую никто не слышал, не будет работать для нас, нашего народа, то он все равно сделает все, чтобы достичь своей идеи", - заявил Зеленский.