Болдуину вновь предъявили обвинение в непреднамеренном убийстве
Окружной суд Нью-Мексико предъявил новые обвинения в адрес американского актера Алека Болдуина, который случайно выстрелил из пистолета во время съемок фильма «Ржавчина» в октябре 2021 года. Этот инцидент привел к смерти оператора Галины Хатчинс и ранению режиссера Джоэла Соуса. Об этом сообщает Variety.
Отмечается, что прокуратура Нью-Мексико снова намерена привлечь актера к ответственности за непредумышленное убийство. В случае, если суд всё же займёт сторону обвинения, 65-летнего Болдуина могут приговорить к сроку до 18 месяцев тюремного заключения.
Напомним, что первоначальные обвинения были сняты спустя три месяца судебных разбирательств — защита Болдуина смогла доказать, что съёмочная бригада дала актёру неисправный пистолет.
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