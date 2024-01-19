Болдуину вновь предъявили обвинение в непреднамеренном убийстве

Окружной суд Нью-Мексико предъявил новые обвинения в адрес американского актера Алека Болдуина, который случайно выстрелил из пистолета во время съемок фильма «Ржавчина» в октябре 2021 года. Этот инцидент привел к смерти оператора Галины Хатчинс и ранению режиссера Джоэла Соуса. Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что прокуратура Нью-Мексико снова намерена привлечь актера к ответственности за непредумышленное убийство. В случае, если суд всё же займёт сторону обвинения, 65-летнего Болдуина могут приговорить к сроку до 18 месяцев тюремного заключения.