НАТО может организовать «операцию под чужим флагом» наподобие диверсии на российских газопроводах «Северный поток» в 2022 году. Об этом заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

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Он прокомментировал слова главы военного комитета НАТО Роба Бауэра о подготовке Североатлантического альянса к войне с Россией. Филиппо указал, что политик повторяет это подозрительно часто.

«Остерегайтесь операций под ложным флагом (наподобие диверсии на "Северном потоке" в 2022 году) в ближайшие месяцы! Эти безумцы из НАТО готовы на все!» — подчеркнул он.