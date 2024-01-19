Экс-премьеру Молдавии грозит семь лет тюрьмы

Бывшему премьер-министру Молдавии Владимиру Филату грозит до семи лет тюрьмы за отмывание денег. Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, что в 2016 году Филат уже был приговорен к девяти годам тюрьмы за извлечение выгоды из влияния и пассивной коррупции в деле о краже в Banca de Economii. Однако в 2020 году его досрочно освободили.

Теперь же прокурор Надежда Бусуйок запросила у районного суда еще семь лет тюремного заключения для Филата, обвинив его в отмывании денег в особо крупных размерах. Речь идет об уплате им 12,8 миллионов лей консалтинговой фирме из США за оказание услуг по продвижению Либерально-демократической партии, лидером которой он является. Предполагается, что данную сумму он получил путем коррупционных действий.

«Также прокурор потребовала взыскать с него в пользу государства 12,8 миллиона леев», — говорится в тексте.