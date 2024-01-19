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Байден подписал резолюцию по предотвращению шатдауна

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон, направленный на предотвращение остановки работы американского правительства.

Байден подписал резолюцию по предотвращению шатдауна
© globallookpress.com

Закон подразумевает временное продление финансирования правительства и позволяет федеральным органам власти избежать прекращения работы, передает РИА «Новости».

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Ранее сообщалось, что Конгресс США принял резолюцию по предотвращению шатдауна и направил ее на подпись президенту Джо Байдену. Перед этим резолюцию поддержал Сенат США.

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