Шольц сравнил противников иностранцев в ФРГ с поклонниками нацистов

Канцлер Германии Олаф Шольц сравнил правых политиков, выступающих за массовую высылку иностранцев из ФРГ с расовой идеологией нацистов. С такой позицией он выступил в видео, опубликованном в официальном аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

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«Чему точно больше никогда не будет места в Германии, так это этнической расовой идеологии национал-социалистов. Ведь нет каких-то отличий той идеологии и отвратительных планов переселения со стороны [правых] экстремистов», — отметил федеральный канцлер.

При этом Шольц прямо упомянул членов правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и прочих правых сил, выступающих за массовую высылку иностранцев.

«Они являются правоэкстремистскими врагами демократии. Они прямо нападают на нашу демократию, а, следовательно, и на всех нас», — добавил он.

Канцлер уверен, что теперь все граждане Германии должны прямо заявить о своей позиции.

«Выступим же за сплоченность, за толерантность, за нашу демократическую Германию», — заключил глава правительства ФРГ.