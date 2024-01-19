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В ООН отреагировали на встречу РФ с ХАМАС

ООН поддерживает любые дискуссии, которые могут привести к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Таким образом прокомментировал встречу МИД России и ХАМАС в Москве официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, передает «РИА Новости».

В ООН отреагировали на встречу РФ с ХАМАС
© globallookpress.com

У него спросили, поддерживает ли ООН прошедшие в Москве переговоры. Дюжаррик ответил, что организация поддерживает дискуссии, которые «приведут к немедленному гуманитарному прекращению огня и безусловному освобождению заложников».

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Он указал, что ООН не вовлечена в прошедшую в Москве дискуссию представителей МИД РФ и делегации ХАМАС.

«Но мы понимаем, что дипломатические контакты проходят в различных местах», — заключил Дюжаррик.

Напомним, что встреча МИД РФ и ХАМАС прошла сегодня, 19 января. Ее главной темой стало обсуждение путей достижения прекращения огня в секторе Газа.

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