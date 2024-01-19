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Эрдоган заявил, что Нетаньяху — «современный фюрер»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «современным фюрером». Его слова приводит Anadolu.

Эрдоган дал характеристику Нетаньяху
© globallookpress.com

Эрдоган отметил, что Запад «молчаливо взирает на равносильное геноциду варварство современного фюрера Нетаньяху и его команды, одержимых кровью и злобой, против палестинского народа». Он добавил, что страны, которые «учат других правам и свободам человека, игнорируют совершаемые в течение 105 дней убийства детей и женщин в секторе Газа».

«Такие выводы мы делаем из действий тех, кто оказывает неограниченную и безоговорочную поддержку Израилю, отправляя авианосцы в регион», — заключил Эрдоган во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию судов военного назначения на верфи в провинции Ялова.

Напомним, что президент Турции неоднократно называл Нетаньяху «палачом» и «убийцей». По мнению Эрдогана, премьер-министр Израиля устроил геноцид в секторе Газа, пытаясь продлить свою политическую карьеру и уклониться от судебного процесса, начатого против него в стране.

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