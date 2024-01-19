Эрдоган дал характеристику Нетаньяху

Эрдоган отметил, что Запад «молчаливо взирает на равносильное геноциду варварство современного фюрера Нетаньяху и его команды, одержимых кровью и злобой, против палестинского народа». Он добавил, что страны, которые «учат других правам и свободам человека, игнорируют совершаемые в течение 105 дней убийства детей и женщин в секторе Газа».