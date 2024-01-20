Президент Швейцарии анонсировала мирную конференцию по Украине

Швейцария планирует провести мирную конференцию по Украине в 2024 году
Швейцария намерена провести «мирную конференцию» по Украине как можно скорее. Об этом сообщила президент страны Виола Амхерд в интервью газете Schweiz am Wochenende.
По ее словам, подобное мероприятие обязательно должно состояться в текущем году. При этом Амхерд также отметила, что российская сторона вряд ли в нем будет принимать участие. При этом, Берн якобы поддерживает связи с Москвой.
Президент пояснила, что на данный момент неизвестно, на каком уровне пройдет «мирная конференция» — глав государств или министров. Кроме того, она усомнилась в том, что в ходе подобной встречи получится достигнуть больших результатов, говорится в статье.
Глава Министерства иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, выступая на пресс-конференции в Давосе, сообщил, что в настоящее время ведется работа по присоединению Российской Федерации к дискуссиям по украинскому конфликту при посредничестве других государств. Министр отметил, что проводить мирную конференцию без участия Москвы невозможно.