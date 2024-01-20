Президент Швейцарии анонсировала мирную конференцию по Украине

Швейцария намерена провести «мирную конференцию» по Украине как можно скорее. Об этом сообщила президент страны Виола Амхерд в интервью газете Schweiz am Wochenende.

По ее словам, подобное мероприятие обязательно должно состояться в текущем году. При этом Амхерд также отметила, что российская сторона вряд ли в нем будет принимать участие. При этом, Берн якобы поддерживает связи с Москвой.

Президент пояснила, что на данный момент неизвестно, на каком уровне пройдет «мирная конференция» — глав государств или министров. Кроме того, она усомнилась в том, что в ходе подобной встречи получится достигнуть больших результатов, говорится в статье.