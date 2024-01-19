Французская военнослужащая упала в обморок во время обращения Макрона к военным

Военнослужащая ВС Франции , стоявшая на сцене позади президента Франции Эмманюэля Макрона во время его обращения к военным, почувствовала себя плохо и упала. Инцидент попал в трансляцию, организованную Елисейским дворцом.

Глава государства рассказывал об актуальных вызовах в сфере безопасности по всему миру и на территории Франции, а также о роли армии в ответе на них. Когда он говорил, что "2024 год станет годом гордости за счет Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже, Марселе, Французской Полинезии", стоявшая позади него девушка начала закрывать глаза и падать. Сослуживцы смогли ее поддержать, а Макрон заявил, что нужна помощь.