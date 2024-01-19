На текущий момент Россия не представляет угрозы для Финляндии, финны «спят спокойно», заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. RT на русском
"Я не вижу непосредственной военной угрозы Финляндии со стороны России. Мы в Финляндии спим по ночам спокойно, потому что мы хорошо подготовлены", - заявил Орпо на пресс-конференции в Стокгольме по итогам встречи с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Российская газета
Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение, что США используют Финляндию, чтобы спровоцировать конфликт с Россией. Lenta.ru