Премьер Финляндии высказался о «российской угрозе»

"Я не вижу непосредственной военной угрозы Финляндии со стороны России. Мы в Финляндии спим по ночам спокойно, потому что мы хорошо подготовлены", - заявил Орпо на пресс-конференции в Стокгольме по итогам встречи с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Российская газета