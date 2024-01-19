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Байден распорядился списать долги студентов в размере $5 млрд

Президент Соединенных Штатов Джо Байден распорядился списать долги американских студентов за обучение в размере $5 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Байден простил студентам задолженность
© Газета.Ru

Отмечается, что долги будут списаны с 74 тыс. студентов, которые участвуют в государственных программах погашения кредитов в счет будущих доходов. По информации источника, такое решение приняли с учетом будущих выборов президента США.

Джо Байден заявил, что изначальный план предполагал списание кредитов на сумму $20 тыс. примерно для 40 млн студентов.

В июле 2023 года Джо Байден списал американским студентам долги на сумму $39 млрд.

19 января сообщалось, что Байден в рамках предвыборной кампании может получить поддержку со стороны некоторых республиканцев.

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