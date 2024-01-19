Эрдоган заявил о потере доверия к Западу

"Сегодня лучше понятна важность процесса, инициированного нами в условиях, когда конфликт между Россией и Украиной длился несколько месяцев. Если бы этот процесс, который военные лобби стремились саботировать, достиг своей цели, в живых остались бы десятки тысяч людей. Мы видим, что те, кто критиковал нас тогда, сегодня выражают согласие с нами. Будьте уверены, что такое же раскаяние со временем вызовет и трагедия в Газе. Те, кто закрывает глаза на массовые убийства, совершаемые Израилем в Газе, столкнутся с разрушительными последствиями", - отметил Эрдоган.