Фон дер Ляйен уклонилась от ответа на вопрос о втором сроке на посту главы ЕК

Фон дер Ляйен уклонилась от ответа на вопрос, пойдет ли она на второй срок во главе ЕК
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен попросила журналистов подождать до 21 февраля информации о том, будет ли она пытаться продлить свои полномочия на второй срок.
"Есть процесс подачи заявки от Европейской народной партии, срок - к 21 февраля", - сказала она на пресс-конференции в Швеции, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли она снова выдвигать свою кандидатуру.
Трансляцию вела пресс-служба Еврокомиссии.
Срок полномочий нынешнего состава Еврокомиссии истекает в ноябре 2024 года. По информации европейских источников, фон дер Ляйен уже ведет интенсивную работу с европейскими политиками, в первую очередь в рамках Европейской народной партии, чтобы гарантировать себе назначение на второй срок.
Глава Еврокомиссии назначается на этот пост по решению участников саммита ЕС.