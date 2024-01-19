Лукашенко назвал способ уберечь детей от негативного влияния интернета
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что приобщение к труду позволит обезопасить детей от негативного влияния интернета, ведь на него у них будет уже меньше времени. Его слова приводит «БелТА».
Во время общения с трудовым коллективом «Белджи» один из сотрудников завода спросил у Лукашенко совета в ограждении детей от негативного влияния интернета. Данная тема оказалась близка президенту, который признался, что его младший сын «постоянно сидит в интернете».
«Но пользы от него много. Он мне приносит всю информацию: "Папа, посмотри, народ пишет"», — сказал Лукашенко.
Несмотря на это президент Белоруссии согласен с тем, что детям необходимо меньше времени проводить в интернете. В этой задаче, по его мнению, поможет привлечение детей к труду. При этом Лукашенко отметил, что соответствующий пример детям должны подавать и сами родители.
«Ни в коем случае не балуйте детей, сделайте так, чтобы они были заняты, чтобы они трудились. Надо приобщать к труду наших детей», — добавил он.
Также Лукашенко считает, что не стоит искусственно ограждать детей от трудностей, поскольку только через их преодоление формируется их характер и приходит понимание устройства жизни.
Говоря же о явно противозаконном контенте в интернете, Лукашенко заявил, что его нужно ограничивать, отметив, что в ближайшее время в данной области в стране примут дополнительные меры защиты.