Британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего Украины Владимира Зеленского по блокаде Крыма, указав, что он обречен на неудачу.

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«Украинский президент Зеленский, несмотря на практически молниеносный провал наступления через реку Днепр, продолжает цепляться за иллюзию, что поход на Крым все еще возможен», — отметил эксперт, добавив, что подобная идея просто не может увенчаться успехом.

Меркурис добавил, что полуостров хорошо укреплен сам по себе, а рассуждения о том, что украинские военные могут запустить сотни ракет по его инфраструктуре, являются заблуждением.

Аналитик пояснил, что российские войска в любом случае смогли бы успешно перехватить все ракеты, кроме того, у Запада нет достаточного количества таких боеприпасов.