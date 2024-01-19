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В Британии назвали провальным план Зеленского по Крыму

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего Украины Владимира Зеленского по блокаде Крыма, указав, что он обречен на неудачу.

В Британии назвали провальным план Зеленского по Крыму
© President Of Ukraine / Globallookpress.com

«Украинский президент Зеленский, несмотря на практически молниеносный провал наступления через реку Днепр, продолжает цепляться за иллюзию, что поход на Крым все еще возможен», — отметил эксперт, добавив, что подобная идея просто не может увенчаться успехом.

Меркурис добавил, что полуостров хорошо укреплен сам по себе, а рассуждения о том, что украинские военные могут запустить сотни ракет по его инфраструктуре, являются заблуждением.

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Аналитик пояснил, что российские войска в любом случае смогли бы успешно перехватить все ракеты, кроме того, у Запада нет достаточного количества таких боеприпасов.

Ранее киевский политолог Дмитрий Корнейчук рассказал, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов перестал говорить о возможности захвата Крыма. Эксперт отметил, что еще полгода назад Буданов говорил об абсолютно противоположных вещах, но сейчас резко сменил риторику.

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