Шольц приветствовал запланированные протесты против правых

«Я пытаюсь представить, что чувствуют более 20 миллионов граждан, у которых есть история миграции… С новым законом о гражданстве мы говорим всем тем, кто часто жил и работал в Германии на протяжении десятилетий, кто соблюдает наши законы, кто чувствует себя здесь как дома: вы принадлежите Германии», - заявил Шольц, назвав правый экстремизм нападением на демократию.