В Армении начали расследование перехода овец в Азербайджан

«Обстоятельства перехода овец на азербайджанскую сторону в настоящее время изучаются компетентными органами. Соответствующее подразделение Минобороны будет отслеживать публикации в прессе, относящиеся к отрасли, и комментировать или реагировать на них в зависимости от необходимости и целесообразности», — рассказал пресс-секретарь.