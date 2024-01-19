Посол Франции в Москве Пьер Леви не стал давать комментарий по итогам своего вызова в российский МИД. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Леви покинул здание МИД, отказавшись поговорить с журналистами. При этом перед посещением министерства к нему также подходили сотрудники СМИ, которых посол тоже проигнорировал. Всего Леви пробыл в МИД около 40 минут.