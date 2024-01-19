Французский посол не стал давать комментарий по итогам вызова в МИД РФ
Посол Франции в Москве Пьер Леви не стал давать комментарий по итогам своего вызова в российский МИД. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что Леви покинул здание МИД, отказавшись поговорить с журналистами. При этом перед посещением министерства к нему также подходили сотрудники СМИ, которых посол тоже проигнорировал. Всего Леви пробыл в МИД около 40 минут.
Ранее Пьер Леви был вызван в МИД России. Как сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, посла вызвали из-за «уничтожения Вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов». При этом в МИД Франции информацию о нахождении в рядах ВСУ французских наемников назвали фейком.
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