Генсек ООН призвал Пакистан и Иран проявить сдержанность

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Иран и Пакистан проявить сдержанность на фоне обмена ракетными ударами. Об этом пишет Tagesschau.

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Гутерриш прокомментировал ракетные удары стран по приграничным территориям под предлогом борьбы с террористами. Он выразил глубокую обеспокоенность недавней эскалацией ситуации на границе между Пакистаном и Ираном и призвал решить ситуацию мирными средствами.

Иран и Пакистан должны проявлять максимальную сдержанность во избежание дальнейшей эскалации, заявил генсек ООН. Он подчеркнул, что вопросы безопасности стран должны решаться с помощью сотрудничества и с уважением территориальной целостности государств.