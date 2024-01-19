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Британцев лишат популярного блюда из-за нового запрета РФ

Существует риск того, что жители Великобритании лишатся национального блюда фиш-энд-чипс (англ. Fish&Chips). Это связано с тем, что Россия может запретить вылов рыбы британскими судами в Баренцевом море, передает Daily Mail.

Британцев лишат популярного блюда из-за нового запрета РФ
© РИА Новости

Фиш-энд-чипс является одним из самых популярных в Великобритании блюд, говорится в публикации.

Отмечается, что Москва готовится денонсировать соглашение, предполагающее предоставление британским судам возможности ловить рыбу в водах российской Арктики. Авторы статьи подчеркнули, что в территориальных водах России британскими компаниями вылавливается большое количество пикши и трески. Их мясо используют в блюде фиш-энд-чипс, добавляется в статье.

Издание назвало меры ответной реакцией РФ на рестрикции со стороны Великобритании.

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Накануне российскими властями был одобрен законопроект о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве от 1956 года.

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