Пашинян обвинил Алиева в напряженности на Южном Кавказе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил президента Азербайджана Ильхама Алиева в создании напряженности на Южном Кавказе. Об этом он заявил на встрече со спецпредставителем генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломиной, передает пресс-служба армянского правительства.

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«Собеседники выразили обеспокоенность в связи с последними заявлениями президента Азербайджана, которые противоречат всей логике переговоров и способствуют напряженности в регионе», — сказано в сообщении.

Кроме того, стороны затронули тему сотрудничества Еревана и НАТО. Пашинян и Коломина обсудили ситуацию, связанную с безопасностью в регионе, а также процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.