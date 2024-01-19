Мюнхенская конференция по безопасности снова пройдет без России

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что в 2024 году на мероприятии снова не будет официальных представителей России. Об этом сообщает Table.Media.

На Мюнхенскую конференцию в 2023 году не пригласили представителей российских властей. Вместо них на форуме выступили оппозиционеры.

В МИД РФ решение пригласить на конференцию российскую оппозицию назвали нарушением международных договоренностей о невмешательстве во внутренние дела. При этом в МИД подчеркнули, что делегация РФ не стала бы посещать конференцию, даже если бы получила приглашение.

Хойсген выразил надежду, что конференция, которая пройдет в середине февраля 2024 года, приведет к возрождению Веймарского треугольника (трехсторонняя группа по развитию сотрудничества между Польшей, Германией и Францией) и дипломатическим инициативам по ключевых зонам конфликтов в мире.