Пашинян: Армении нужна новая конституция

Армения нуждается в новой конституции. Об этом в пятницу, 19 января, заявил премьер-министр страны Никола Пашинян.

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По его словам, такого мнения придерживается и ряд других армянских политиков.

— Республика Армения нуждается в новой конституции, не в конституционных поправках, а в новой конституции, — сказал он.

Он также отметил, что это связано с неизбежными изменениями региона Южного Кавказа, в том числе Армении. Останавливать же подобную «эволюцию» не следует, поэтому власти стремятся таким образом реализовывать государственные интересы своей страны, передает слова Пашиняна РИА Новости.

В ноябре Пашинян сообщил, что Армения поддерживает территориальную целостность Грузии, считая Абхазию и Южную Осетию ее частями.