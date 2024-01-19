В Финляндии призвали расстреливать незаконно пересекающих границу

Iltalehti: финский политик призвал расстреливать незаконно пересекающих границу
Политик из Финляндии опубликовал, а затем удалил пост, где предложил «расстреливать» людей, которые незаконно пересекают границу. Об этом сообщила газета Iltalehti.
«Тех, кто пересекает границу без разрешения, будут расстреливать, это должно прекратиться», — говорилось в записи представителя правой партии «Истинные финны» в Лаппеенранте Яри Налли.
Политик удалил своё сообщение и сослался на то, что он высказал своё мнение, которое не являлось призывом.
Ранее в МВД Финляндии заявили о решении оставить границы с Россией закрытыми до 11 февраля.