В Финляндии призвали расстреливать незаконно пересекающих границу

Политик из Финляндии опубликовал, а затем удалил пост, где предложил «расстреливать» людей, которые незаконно пересекают границу. Об этом сообщила газета Iltalehti.

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«Тех, кто пересекает границу без разрешения, будут расстреливать, это должно прекратиться», — говорилось в записи представителя правой партии «Истинные финны» в Лаппеенранте Яри Налли.

Политик удалил своё сообщение и сослался на то, что он высказал своё мнение, которое не являлось призывом.