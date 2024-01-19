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В Пакистане заявили, что считают Иран другом и не хотят эскалации

Исламабад считает Тегеран своим другом и не хочет дальнейшей эскалации напряженности. Об этом заявила официальный представитель пакистанского МИД Мумтаз Захра Балоч.

В Пакистане заявили, что считают Иран другом и не хотят эскалации
© globallookpress.com

"Мы неоднократно говорили, что Иран - наш друг. Мы не хотим эскалации, и, судя по тому, что мы получаем с их стороны, они тоже", - сказала она агентству Bloomberg по телефону.

16 января иранское агентство Tasnim сообщило о нанесении ВС Ирана удара по двум штабам террористической группировки "Джейш аз-Зольм" на пакистанской территории.

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