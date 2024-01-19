Орбан заявил о невозможности ЕС влиять на политику Венгрии

Европейский союз (ЕС) не может влиять на политику Венгрии путем замораживания средств. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан , передает агентство Bloomberg .

«Никаких денег не будет достаточно, чтобы шантажировать Венгрию по этим вопросам», — заявил венгерский премьер.

Издание напоминает, что таким образом Орбан повторил мнение одного из своих министров, который упомянул «красные линии» в споре с ЕС по поводу оставшихся 20 миллиардов евро помощи. Брюссель продолжает их удерживать из-за обвинений Будапешта в нарушении верховенства закона и обвинений в уровне коррупции.