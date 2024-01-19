Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об учреждении Государственного знака качества. Об этом со ссылкой на президентскую пресс-службу сообщило агентство БелТА.

Документом утверждено изображение и описание знака, представляющего собой пятиугольник красного цвета, в центре которого расположено стилизованное изображение перевернутой буквы "К" и надпись "Беларусь". Пять углов знака символизируют качество белорусской продукции, достигаемое сочетанием пяти показателей производства: безопасности, экологичности, инновационности, технологичности и эстетичности.

Порядок присвоения Государственного знака качества и перечень стимулирующих льгот и преференций, предоставляемых производителям при его присвоении, будет определен правительством Белоруссии.

При разработке Государственного знака качества Белоруссии был взят за основу знак качества, который присваивался во времена Советского Союза. Ранее в ходе обсуждения вариантов Государственного знака качества Лукашенко заявил, что "в том советском знаке придраться не к чему", подчеркнув в республиканском знаке "излишеств не должно быть". Об объявлении 2024 года Годом качества и поддержке идеи ввести в Белоруссии знак качества Лукашенко заявил в середине ноября 2023 года.