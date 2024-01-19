Маску предложили посетить в тюрьме бывшего главу МВД Польши

В своей соцсети Х он обратился к Маску от имени антиправительственного движения «Свободные поляки», членом которой является Чарнек. Политик пригласил предпринимателя в тюрьмы в Радоме и Остроленке, где содержатся польские депутаты, и отметил, что впервые с 1989 года в Польше есть политические заключённые.