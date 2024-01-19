Маску предложили посетить в тюрьме бывшего главу МВД Польши Каминьского
Бывший польский министр образования Пшемыслав Чарнек предложил американскому предпринимателю Илону Маску посетить в тюрьме экс-министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского и его бывшего заместителя Мачея Вонсика.
В своей соцсети Х он обратился к Маску от имени антиправительственного движения «Свободные поляки», членом которой является Чарнек. Политик пригласил предпринимателя в тюрьмы в Радоме и Остроленке, где содержатся польские депутаты, и отметил, что впервые с 1989 года в Польше есть политические заключённые.
«Пусть мир услышит, как новая правительственная коалиция нарушает закон на каждом шагу всего лишь спустя месяц после прихода к власти», — написал Чарнек.
Ранее сообщалось, что Каминьского и Мачея Вонсика задержали по обвинению в превышении полномочий.
Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда начнёт новый процесс помилования Вонсика и Каминьского.