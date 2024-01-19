Перечислены основные проблемы Китая

Востоковед Юрий Тавровский назвал одной из проблем Китая последних лет перемены от количества к качеству, передает RuNews24.ru.

По словам специалиста, жители этой страны стали богаче. Как отметил он, сейчас китайцы больше заботятся о том, какое будет качество жизни.

«И традиционная установка на то, что нужно иметь много детей, чтобы они позаботились о тебе в старости, перестает быть актуальной», — подчеркнул эксперт.

Теперь они не гонятся за большими цифрами валового продукта, добавил Тавровский. Ситуация, как уточнил собеседник, приводит к сокращению рождаемости. По его словам, сейчас молодежь Китая не стремится обзаводиться многочисленным потомством.

Еще одной проблемой страны является старение общества, отметил эксперт. Он указал на увеличение нагрузки на пенсионную систему и соцобеспечение в Китае из-за того, что люди там живут очень долго. При этом специалист считает, что ситуация вряд ли повлияет на общее развитие Китая.

Среди других перечисленных экспертом проблем Китая — непонимание, что делать с избыточным населением.