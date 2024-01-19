Армения обсудила с США сотрудничество в сфере обороны

Глава Министерства обороны (МО) Армении Сурен Папикян обсудил с послом США в Ереване Кристиной Квин сотрудничество в оборонной сфере. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

«Собеседники обсудили вопросы армяно-американского сотрудничества в области обороны и региональной безопасности, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес», — сказано в заявлении армянского Минобороны.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад — это помеха в разрешении армяно-азербайджанского конфликта, потому что США и страны Евросоюза (ЕС) не интересует реализация соглашений по мирному урегулированию, достигнутых между Баку и Ереваном при посредничестве Москвы.