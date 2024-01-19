Ким Чен Ына призвали подумать о наследии отца и деда

Лидер оппозиции Южной Кореи Ли Джэ Мен призвал главу Северной Кореи Ким Чен Ына прекратить ракетные провокации и не подрывать наследие отца и деда — бывших лидеров КНДР Ким Чен Ира и Ким Ир Сена. Об этом сообщает агентство Yonhap.

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«Ким Чен Ын должен немедленно прекратить ракетные провокации и положить конец своим враждебным действиям. Он должен приложить усилия, чтобы не подорвать усилия своих предшественников», — сказал политик.

Ли Джэ Мен также призвал президента Южной Кореи Юн Сок Ёля изменить враждебную политическую позицию правительства в отношении КНДР, отметив, что поддержание мира на Корейском полуострове является ключевым вопросом экономики и жизни людей в стране.