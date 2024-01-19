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Шефа Пентагона вызвали для дачи показаний

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Министр обороны США Ллойда Остина после скандальной госпитализации вызвали для показаний в комитет по делам вооруженных сил Конгресса, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на письмо конгрессмена Майка Роджерса в адрес шефа Пентагона.

Слушания пройдут 14 февраля в 10 часов.

Ранее Остина выписали из больницы, пока он работает дома.

Северная Корея провела испытание подводного ядерного оружия

Пхеньян провел испытание подводного ядерного оружия, сообщает «Ура.ру».

Это было сделано в знак протеста против учений Японии, Южной Кореи и США.

Другие подробности не приводятся.

В США подтвердили удар хуситов по американскому судну

В Вашингтоне подтвердили, что йеменские хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну под названием Chem Ranger, сообщает «Лента.ру».

Это произошло в Аденском заливе.

18 января хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты. Данных о повреждениях и раненых в результате произошедшего не поступало.

В американском штате отказались исключать Трампа из праймериз

Суд американского штата Вашингтон не стал исключать бывшего президента Дональда Трампа из процедуры по определению кандидата от республиканцев на будущих выборах, сообщает «Лента.ру».

Как заявил представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг, данное решение отражает аналогичные решения более десятка федеральных судов, а также судов штатов Мичиган, Миннесота и Орегон.

Трамп лидирует среди всех претендентов на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова.

Мадуро назвал идеологию Милея нацистской

Выступление президента Аргентины Хавьера Милея на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе раскрыло нацистский и маккартистский характер его идеологии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Это позор, выражение его нацистской идеологии, его маккартистской идеологии, между нацизмом и маккартизмом. Неправда, что он либералист, либерал, либертарианец - нет! Нацист и маккартист», — заявил венесуэльский лидер.