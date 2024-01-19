Трамп объяснил, почему хочет наладить отношения с Путиным

«Я ладил с Путиным. Вы знаете, хорошо ладить с такими людьми, как Путин… Хорошо ладить с людьми, у которых есть мощное ядерное оружие», — заявил Трамп в интервью журналисту Fox News Шону Хэннити.

По его словам, с Ким Чен Ыном бывший глава Штатов тоже хорошо ладил. Трамп добавил, что, если бы на президентских выборах победила экс-госсекретарь Хилари Клинтон , страна могла бы вступить в ядерную войну с КНДР.

Ранее бывший президент Соединенных Штатов назвал Путина и лидера Китая Си Цзиньпина очень умными и коварными людьми. Он также подчеркнул, что если бы занимал пост главы администрации Штатов, то конфликта РФ и Украины можно было бы избежать. Также Трамп отметил, что его с Путиным связывают замечательные отношения, передает Pravda.Ru.