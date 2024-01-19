СМИ: в Великобритании встревожились из-за «решения Путина»

Возможное решение России о запрете британским судам на вылов рыбы в Баренцевом море может оставить жителей Великобритании без национального блюда фиш-энд-чипс. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, британские компании «в огромном количестве» вылавливают в российских территориальных водах пикшу и треску, мясо которых используется для приготовления национального блюда. Только в 2023 году Баренцевом море добыли свыше 566 тысяч тонн трески.

В материале напомнили, что решение России стало ответом на санкции Лондона. Британцев при этом тревожит, что россияне применят военный флот, чтобы прогонять рыболовецкие суда из территориальных вод.

«Владимир Путин объявил Британии рыбную войну», — пожаловались журналисты издания.

Ранее стало известно, что Россия намерена запретить Великобритании вылавливать рыбу в водах Баренцева моря. Речь идет о денонсации соглашения от 1956 года.