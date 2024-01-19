Никки Хейли дала обещание насчет Трампа в случае победы на выборах

"Мне кажется, последнее, что нам нужно, так это 80-летний президент (Трампу 77 лет - прим. ТАСС), сидящий в тюрьме. Это только еще больше разделит нашу страну. Речь не том, виновен он или нет, речь о том, как нам объединять страну. И я намерена сделать так, чтобы все это разделение, весь этот хаос исчезли. Я считаю, что его помилование поспособствует этому. Думаю, это исцелит страну", - сказала она, выступая перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир.