В Киеве заявили о бессмысленности глобального саммита мира без участия России

Глобальный саммит мира, о котором говорит Украина, ни к чему не приведет без участия России. Об этом рассказал директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью телеканалу Iton TV.

«Если реалистичность этого "глобального саммита мира" будет возрастать, тогда и встанет вопрос: если говорить о <...> результативности саммита, то понятно, что без той или иной степени участия России это будет очень трудно», — отметил эксперт.

Карасев также обратил внимание на низкую результативность встречи, которая прошла 14 января в Давосе по украинской «формуле мира». Аналитик считает, что саммит без участия России не позволил сторонам приблизиться к мирным переговорам, обозначенные в документе позиции не были согласованы.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит в швейцарском городе Давос с 15 по 19 января. Россия не будет участвовать в ежегодном заседании мероприятия.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала четвертую встречу по Украине, которая состоялась в швейцарском Давосе.