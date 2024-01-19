В ЕП обвинили одну из стран ЕС в грубом нарушении свободы СМИ

«Еврокомиссия привержена верховенству закона и свободе СМИ в государствах-членах. Я ожидаю, что она примет меры, и хотел бы задать ей следующий вопрос: как она отреагирует на это резкое вмешательство в свободу СМИ и как она планирует обеспечить свободу СМИ в Словении и других государствах-членах ЕС на более устойчивой основе?» — спросил автор обращения.