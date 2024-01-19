В США раскритиковали Столтенберга из-за заявления о России

Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на форуме в Давосе несколько раз солгал про конфликт вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американской журналистки Натали Моррис.

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Она назвала его «лгуном номер один на Всемирном экономическом форуме в Давосе». Журналистка перечислила его недостоверные утверждения, которые обнаружила в речи генсека НАТО. Так, Столтенберг заявил, что экономика России страдает в условиях санкций со стороны западных стран. Моррис при этом указала, что ВВП РФ по итогам прошлого года превзошел прогнозы аналитиков Запада, показав рост на 3,5%.

Также генеральный секретарь организации заявил, что потери Москвы в спецоперации превосходят украинские. Журналистка напомнила чиновнику, что солдаты Вооруженных сил Украины имеют средний возраст 43 года, потому что молодые украинцы уже погибли. Киеву приходится закрывать университеты, потому посещать их некому.

Кроме того, Столтенберг считает, что достичь мира на Украине можно лишь новыми поставками оружия украинской армии.

«Такого эффекта мы до сих пор не увидели, а ведь спецоперация продолжается уже два года», — указала Моррис.