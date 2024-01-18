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В США приняли резолюцию о предотвращении частичного шатдауна

Сенат США принял новую резолюцию о предотвращении частичной остановки работы правительства с целью продления его финансирования до марта менее чем за двое суток до предстоящего шатдауна. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на итоги голосования верхней палаты.

В США приняли резолюцию о предотвращении частичного шатдауна
© globallookpress.com

Данная резолюция обеспечит финансирования работы исполнительной власти и государственных ведомств до марта. На следующем этапе голосование по ней пройдет в палате представителей. Его итоги решат, успеют ли обе палаты конгресса принять документ и отправить на подписание президенту США Джо Байдену раньше, чем у властей страны закончатся деньги на работу 20 января.

Отмечается, что изначально голосование в палате представителей было запланировано на 19 января, однако из-за ожидающегося в Вашингтоне ухудшения погоды все рассмотрения в этот день решили отменить. В связи с этим конгрессмены приняли решение сделать это позднее в четверг.

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