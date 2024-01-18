В США приняли резолюцию о предотвращении частичного шатдауна

Сенат США принял новую резолюцию о предотвращении частичной остановки работы правительства с целью продления его финансирования до марта менее чем за двое суток до предстоящего шатдауна. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на итоги голосования верхней палаты.

Данная резолюция обеспечит финансирования работы исполнительной власти и государственных ведомств до марта. На следующем этапе голосование по ней пройдет в палате представителей. Его итоги решат, успеют ли обе палаты конгресса принять документ и отправить на подписание президенту США Джо Байдену раньше, чем у властей страны закончатся деньги на работу 20 января.