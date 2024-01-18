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В Пентагоне высказались о сроках возвращения Остина с «удаленки»

Сотрудники ведомства не знают, когда глава Минобороны США Ллойд Остин вернется с дистанта, призналась заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Об этом пишет РЕН ТВ.

В Пентагоне высказались о сроках возвращения Остина с «удаленки»
© globallookpress.com

По данным портала, врачи уже выписали Остина из больницы, но он все еще продолжает работать из дома.

«У меня нет точной даты, когда он вернется в Пентагон», — отметила Сингх.

Напомним, что в декабре 2023 года врачи провели главе ведомства операцию и отправили на амбулаторное лечение. В начале его января его снова госпитализировали.

В понедельник, 15 января, западные СМИ сообщили, что медики выписали Остина из клиники после операции на простате и осложнений.

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