В Пентагоне высказались о сроках возвращения Остина с «удаленки»

Сотрудники ведомства не знают, когда глава Минобороны США Ллойд Остин вернется с дистанта, призналась заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным портала, врачи уже выписали Остина из больницы, но он все еще продолжает работать из дома.

«У меня нет точной даты, когда он вернется в Пентагон», — отметила Сингх.

Напомним, что в декабре 2023 года врачи провели главе ведомства операцию и отправили на амбулаторное лечение. В начале его января его снова госпитализировали.