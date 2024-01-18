В ФРГ решили избавиться от "капризного самолета" Бербок

Правительственный лайнер Airbus A340-300, из-за поломки которого была сорвана поездка главы МИД Германии Анналены Бербок по странам Индо-Тихоокеанского региона в августе прошлого года, выставлен на аукцион в ФРГ. Об этом сообщила медиакорпорация Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом).

По ее информации, в Германии объявлен закрытый тендер на покупку бывшего флагмана правительственного авиапарка ФРГ Airbus A340-300. Лайнер выставлен на аукцион и должен быть продан в конце февраля. У него было несколько технических неполадок. Последний серьезный случай технической неисправности произошел летом прошлого года, когда Бербок была вынуждена отменить недельную поездку в Австралию, Новую Зеландию и на Фиджи из-за того, что после дозаправки в Абу-Даби у самолета перестал убираться один из закрылков.

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Сейчас самолет находится в аэропорту Кельн/ Бонн, в специальной зоне авиационной группы Министерства обороны ФРГ. Именно этот аэропорт после переезда столицы в Берлин остался основным для правительственного авиапарка. Воздушное судно модели Airbus А340-300 с военным идентификационным номером 16+01 было введено в эксплуатацию 18 мая 1999 года.

Самолет пригоден к полетам, с него частично демонтировано спецоборудование. Однако по соображениям военной безопасности и в интересах ВВС Германии перед передачей новому владельцу в аэропорту назначения с него снимут еще несколько секретных компонентов. Покупатель будет обязан удалить надпись Luftwaffe, тактический идентификационный номер, железный крест и другие знаки отличия, видимые на корпусе.

О поломке самолета Бербок

15 августа прошлого года глава МИД ФРГ сообщила, что вынуждена полностью отменить поездку по странам Индо-Тихоокеанского региона из-за поломки правительственного самолета. До этого министр дважды пыталась улететь в Австралию из Абу-Даби, однако возвращалась обратно из-за технических дефектов воздушного судна.

Ранее агентство DPA передавало, что Бербок была вынуждена прервать полет в Австралию из-за поломки правительственного самолета и совершить промежуточную посадку в Абу-Даби. Там правительственный самолет дозаправился и взлетел в направлении Австралии, но уже спустя три минуты экипаж заметил неполадку. Командир воздушного судна сообщил, что имеются проблемы с посадочными щитками. В итоге было решено снова вернуться в Абу-Даби. Для безопасного приземления пришлось в воздухе избавиться от 80 тонн керосина, поскольку лайнер после дозаправки весил 271 тонну при разрешенных при посадке 190 тоннах.