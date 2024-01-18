Байден: победа Трампа в Айове не имеет значения

Президент США Джо Байден заявил, что победа экс-главы страны Дональда Трампа в штате Айова не имеет значения. Его слова приводит «РИА Новости».

Журналисты спросили у Байдена о влиянии результатов предварительных внутрипартийных выборов в Айове на его президентскую гонку.

«Не думаю, что они что-нибудь значат», — ответил он.

По словам Байдена, победа Трампа в Айове была неубедительной, поскольку он набрал «50 с чем-то тысяч голосов», что является «самым низким показателем среди тех, кто побеждал».