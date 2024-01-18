Байден: победа Трампа в Айове не имеет значения
Президент США Джо Байден заявил, что победа экс-главы страны Дональда Трампа в штате Айова не имеет значения. Его слова приводит «РИА Новости».
Журналисты спросили у Байдена о влиянии результатов предварительных внутрипартийных выборов в Айове на его президентскую гонку.
«Не думаю, что они что-нибудь значат», — ответил он.
По словам Байдена, победа Трампа в Айове была неубедительной, поскольку он набрал «50 с чем-то тысяч голосов», что является «самым низким показателем среди тех, кто побеждал».
Напомним, что в ноябре 2024 года в США пройдут выборы президента США. Байден уже начал свою кампанию и может стать кандидатом от Демократической партии. Его главным соперником считают Трампа.
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