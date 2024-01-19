В Казахстане «совсем скоро» начнутся реформы, которые сделают его экономику более устойчивой прозрачной и динамичной, пообещал президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе своего визита в Италию. Его заявления приводятся в официальном Telegram-канале главы государства.